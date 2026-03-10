Dün gün içinde 114,3 dolara kadar yükselerek Haziran 2022’den bu yana en yüksek seviyeyi gören Brent petrol, günü 86,62 dolardan kapattı.

Bugün saat 09.13 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı, önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 4,4 artarak 90,44 dolara ulaştı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 86,37 dolardan alıcı buldu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la savaşa ilişkin açıklamalarının ardından dün uluslararası piyasalarda yüzde 4,6 değer kaybeden ve 2 Şubat’tan beri en sert günlük düşüşünü yaşayan Brent petrol, İran’ın Hürmüz Boğazı’nda petrol akışını kesmesi durumunda ABD’nin “20 kat daha sert” karşılık vereceği uyarısıyla tekrar yükselişe geçti.

İran’ın bu yönde adım atması halinde ABD’nin “kolayca yok edilebilecek hedefleri” vuracağını belirten Trump, bunun İran’ın yeniden bir ülke olarak inşa edilmesini neredeyse imkânsız kılacağını savundu.Trump ayrıca, Hürmüz Boğazı’nın açık kalmasının başta Çin olmak üzere bu rotayı yoğun kullanan ülkeler için bir “ABD hediyesi” olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Trump, 9 Mart’ta CBS News’e verdiği röportajda, “Şu anda bazı gemiler (Hürmüz Boğazı’ndan) geçiş yapıyor ama boğazın kontrolünü almayı düşünüyorum.” dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na yakınlığıyla bilinen Tesnim Haber Ajansı, Trump’ın bu sözlerine yanıt olarak boğazdan geçiş yapamayan ve beklemede olduğu iddia edilen gemilerin görüntülerini yayımladı.Trump’ın İran’a yönelik sert uyarıları, Hürmüz Boğazı’nda enerji sevkiyatındaki aksamaların uzayabileceği kaygısını artırarak petrol piyasalarında jeopolitik risk primini yükseltiyor ve fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı yaratıyor.

Bu arada İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Amerikan PBS kanalının News Hour programında yaptığı açıklamada, ABD ile İsrail’in ülkesine yönelik saldırılar sonrasında “Amerikalılar ile tekrar müzakere meselesinin masada olacağını düşünmediğini” belirtti.

Erakçi, İran’da yeni lider olarak seçilen Mücteba Hamaney’in ABD ile olası yeni müzakerelere ilişkin henüz yorum yapmamasına dair soruya “Henüz oldukça erken.” cevabını verdi.Erakçi’nin müzakerelerin gündemde olmadığına dair açıklamaları, Orta Doğu’da gerilimin devam edebileceği beklentisini güçlendirerek petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketleri destekliyor.

Öte yandan Trump, Orta Doğu’daki artan gerilimle yükselen enerji fiyatlarını kontrol altına almak için bazı petrol yaptırımlarının kaldırıldığını açıkladı.Bazı ülkelere yönelik petrol yaptırımları olduğunu hatırlatan Trump, “Fiyatları düşürmek için petrolle ilgili bazı yaptırımları da kaldırıyoruz. (Hürmüz) Boğaz açılana kadar yaptırımları kaldıracağız. Sonra kim bilir, belki de yaptırım uygulamamız gerekmeyecek.” dedi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise geçen hafta küresel petrol arzını sürdürmek amacıyla Hint rafinerilerinin Rus petrolü alımına izin veren 30 günlük geçici bir muafiyet yayımladıklarını açıklamıştı.Bessent, hafta sonu Fox Business’a verdiği demeçte, küresel petrol arzını koruma çabalarını vurgulayarak Rus petrolüne ilişkin bazı yaptırımların kaldırılma olasılığına işaret etmişti.B

rent petrolde teknik açıdan 98,03 dolar direnç, 80,74 dolar ise destek seviyesi olarak takip ediliyor.