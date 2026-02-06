Dün 68,71 dolara kadar tırmanan Brent petrolün varil fiyatı, günü 67,34 dolardan kapattı.

Bugün saat 09.27 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,1 değer kazanan Brent petrol 68,09 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 63,88 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatlarındaki bu artışta, ABD’nin İran’daki güvenlik riskleri nedeniyle vatandaşlarına yeniden “ülkeyi derhal terk etme” çağrısı yapması belirleyici rol oynadı.ABD’nin Tahran Sanal Büyükelçiliği’nin yayımladığı uyarıda, vatandaşlardan “Washington yönetiminin yardımına ihtiyaç duymadan İran’dan çıkış planı yapmaları” talep edildi.Bölgedeki devam eden güvenlik kaygıları fiyatları yukarı iterken, ABD ile İran arasında Umman’da planlanan görüşmelere dair olumlu beklentiler yükselişi frenledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner, Umman’daki olası nükleer görüşmeler öncesinde Katar’a ulaştı.ABD ve müttefiki İsrail, İran’ı nükleer silah geliştirmekle itham ederken; İran, nükleer programının elektrik üretimi gibi barışçıl amaçlar taşıdığını savunuyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio daha önce yaptığı açıklamada, “Görüşmelerin gerçekten anlamlı bir sonuca ulaşması için bazı başlıkları içermesi gerekiyor. Bunlar arasında balistik füzelerin menzili, bölgedeki terör örgütlerine verdikleri destek, nükleer programları ve kendi halkına yönelik muameleleri yer alıyor.” demişti.İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai ise “ülkesinin füze programı ve (düşük düzeyli) uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin müzakereye kapalı olduğunu” belirtmişti.

Eğer bugün gerçekleşirse, bu görüşme Haziran 2025’te İran ile İsrail arasında 12 gün süren çatışmaların ardından ABD’li ve İranlı yetkililer arasındaki ilk temas olacak.Brent petrolde teknik analizde 69,65 dolar direnç, 60 dolar ise destek seviyesi olarak takip ediliyor.