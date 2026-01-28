Dün 66,84 dolara kadar tırmanan Brent petrolün varil fiyatı, günü 66,42 dolardan kapattı.

Bugün saat 09.37 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,8’lik artışla 66,95 dolara yükseldi. Aynı anda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 62,82 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatlarındaki bu sınırlı yükselişte, ABD’deki aşırı soğuk hava koşullarının üretim ve Körfez Kıyısı’ndan ihracatı sekteye uğratması ile doların değer kaybetmesi belirleyici rol oynadı.ABD’nin geniş bir kesimini etkisi altına alan şiddetli kar fırtınası ve dondurucu soğuklar nedeniyle can kaybı 30’a ulaştı. Yetkililer, ölümlerde trafik kazaları ile aşırı soğuğa maruz kalmanın başlıca etken olduğunu açıkladı.

Ulusal Hava Durumu Servisi, bazı bölgelerde kar kalınlığının 50 santimetreyi geçtiğini, hissedilen sıcaklığın ise eksi 31 dereceye kadar düştüğünü bildirdi.Elektrik kesintisi takip verilerine göre 554 binden fazla kişi elektriksiz kalırken, ülke genelinde 12 binden fazla uçuş iptal edildi ya da ertelendi. Olumsuz hava koşulları, ABD Körfez Kıyısı’ndan petrol ihracatını da tamamen durdurdu.

Piyasa tahminleri, hafta sonu günlük yaklaşık 2 milyon varillik petrol arzının geçici olarak kesintiye uğradığını gösteriyor. Yetkililer, ülkenin üçte ikisini saran soğuk hava dalgasının önümüzdeki günlerde de etkili olacağını ve tehlikeli seyahat koşullarının süreceğini vurguladı.ABD’de arz kesintileri, dünyanın en büyük petrol tüketicisinde daralma beklentilerini güçlendirerek fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturdu.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), geçen hafta ticari ham petrol stoklarının 247 bin varil azaldığını tahmin etti. Piyasa beklentisi ise stokların 1 milyon 450 bin varil artacağı yönündeydi. Bu beklenmedik düşüş, ABD’de talebin güçlü devam ettiğine işaret etti.

Doların zayıflaması da petrol fiyatlarını destekledi. Dolar endeksi, ABD ekonomisindeki belirsizlikler, Fed’in faiz kararına dair beklentiler ile ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret ve jeopolitik politikalarına ilişkin kaygılar nedeniyle dün yaklaşık dört yılın en düşük seviyesine indi.

ABD dolarındaki gerilemenin, petrol talebini canlandırarak fiyatlar üzerinde yukarı yönlü etki yaratması öngörülüyor.Öte yandan piyasalar, Fed’in bugün açıklayacağı faiz kararında politika faizinin sabit tutulmasını beklerken, yatırımcıların dikkatini karar metni ve gelecek yönlendirmelere çevirdi.Brent petrolde teknik açıdan 70 dolar direnç, 59 dolar ise destek seviyesi olarak takip ediliyor.