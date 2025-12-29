Cuma günü 62,24 dolara kadar çıkan Brent petrol varil fiyatı, günü 60,43 dolardan kapanışla tamamladı. Brent petrol varil fiyatı, bugün saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,72 yükselerek 60,87 dolara ulaştı. Aynı saatlerde Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 57,29 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatlarındaki artışta, Ukrayna'daki savaşın bitirilmesine dair ABD ve Ukrayna liderleri arasındaki temaslar ile Orta Doğu'daki gerilimin arz tarafında kesinti kaygılarını yükseltmesi belirleyici oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısında, "Olup olmayacağını göreceğiz ama çok yakınız." şeklinde konuştu.Trump, anlaşmazlık konusu Donbas bölgesinin hala çözülmemiş ana meselelerden biri olduğunu vurgulayarak, görüşmelerin sonucunun "birkaç hafta içinde netleşeceğini" belirtti.

Tarafların toprak düzenlemelerinde anlaşma sağlayamaması, barış sürecine ilişkin beklentilerin şu an için ertelenmesine neden oldu.

Diğer yandan Orta Doğu'da Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik hava saldırıları ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın beyanları arz güvenliği endişelerini arttırdı.ABD, İsrail ve bazı Avrupa ülkelerinin İran'ın çökmesinden yana olduğunu söyleyen Pezeşkiyan, "ABD, İsrail ve Avrupa ile topyekun savaş halindeyiz. Bu savaş, Irak ile yaptığımız savaştan daha kötü, karmaşık ve zor. Irak ile savaşırken durum oldukça aşikardı. Onlar füze atıyordu, benim de nereyi vuracağım belliydi. Ancak bugün bizi her yandan kuşatıyor ve baskı altına alıyorlar. Ticaretimizi engelliyor ve çeşitli konularda toplumun beklentilerini yükseltiyorlar." ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, bölgedeki gerilimin artmasının potansiyel arz kesintilerine dair kaygıları güçlendirdiğini vurguluyor. Bunun yanı sıra ABD'nin Venezuela'nın petrol ihracatına yönelik yaptırım baskısını yoğunlaştırması, piyasada sıkılaşma yaratarak fiyatlara destek sağlıyor. Washington'ın sevkiyatlar ve alıcılara ilişkin tedbirlerinin, OPEC üyesi Venezuela'nın üretimini sınırladığı değerlendiriliyor.

Öte yandan uluslararası kuruluşlar ve piyasa yorumları, yükselen OPEC dışı üretim ile zayıflayan talep beklentisi nedeniyle 2026'da küresel petrol arzının talebi geçebileceği konusunda uyarıyor. Bu gelişme, fiyatlardaki artışı kısıtlıyor.Brent petrolde teknik açıdan 64,12 dolar direnç, 58,82 dolar destek konumunda takip ediliyor.