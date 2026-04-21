Dün 97,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 95,48 dolarda bitirdi.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,8 azalarak 94,70 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 86,42 dolardan alıcı buluyor.

Petrol fiyatları, ABD-İran arasında bu hafta yapılması beklenen görüşmelerin arzı artırabileceği beklentisi ve Hürmüz Boğazı’ndaki kesintilerin yarattığı arz riskleri arasındaki denge arayışına devam ediyor.

Pakistanlı yetkililer, dün Hürmüz Boğazı'ndaki gerilime rağmen İran heyetinin İslamabad'da ABD ile müzakerelerin ikinci turuna katılacağını iddia etmişti.

Ancak İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda uyguladığı deniz ablukasına işaret ederek "Tehdit gölgesi altında müzakereyi kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de Pakistanlı mevkidaşı İshak Dar'la yaptığı telefon görüşmesinde, ABD ile varılan ateşkesin devamlı ihlal edildiğini ve ABD’nin tehditlerinin diplomatik süreci sekteye uğrattığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile imzalayacakları anlaşmanın, Barack Obama döneminde imzalanan ve Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan "çok daha iyi" bir anlaşma olacağını savundu.

1 doların direnç, 94,15 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği anlistler tarafından belirtiliyor.