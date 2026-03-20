Dün 119,13 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 108,65 dolara kadar geriledi.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 14.19 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,3 azalarak 108,28 dolar olarak belirlendi.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 94,98 dolardan satışa sunuluyor.

Petrol fiyatlarındaki gevşemenin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail'in ABD'ye Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda "istihbarat ve diğer yollarla" yardım ettiği yönündeki açıklamaları etken olduğu belirtiliyor.