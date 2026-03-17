Dün 106,60 dolara kadar tırmanan Brent petrol, günü 100,21 dolardan kapattı.Saat 09.34 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı, önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 3,7 yükselişle 103,90 dolar seviyesine ulaştı.

Aynı dakikalarda WTI ham petrolün varili 96,58 dolardan işlem görüyor.Fiyatlardaki toparlanmada, ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmaların kısa sürede bitmeyeceği ve enerji arzında kesintilere yol açacağı endişeleri ana etken oldu.Ham petrol fiyatları, bir önceki günde yüzde 5 civarında gerilemenin ardından toparlanırken, Hürmüz Boğazı’ndan bazı gemilerin geçiş yaptığı haberleri yükselişi bir miktar frenledi. Ancak boğazdaki geçişlerin sınırlı kalması ve yolun büyük bölümünün kapalı olması, arz risklerinin devam ettiğini gösteriyor.

ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmalar üçüncü haftasına girerken gerilim yüksek seviyede sürüyor. İran, geçen hafta Harg Adası’na yönelik saldırıların ardından Orta Doğu’daki ABD bağlantılı hedefleri vurabileceği uyarısını yineledi.ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu Çin’in de dahil olduğu en az yedi ülkeye Hürmüz Boğazı’ndaki ticaretin yeniden başlatılması çağrısı yaptı. Buna rağmen bazı müttefik ülkelerin bölgeye gemi gönderme planı olmadığını açıklaması, belirsizliğin devam etmesine yol açtı.

ünya petrol arzının yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler yakından takip edilirken, İran’ın ay başında fiilen kapattığı boğazdan Hindistan ve Pakistan bayraklı bazı tankerlerin geçiş yaptığı belirtildi. İran daha önce bazı ülkelere ait gemilere izin vereceğini, ABD ve müttefiklerine bağlı gemilere ise müdahale edileceğini duyurmuştu.

Öte yandan enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyona etkisi ve bunun küresel merkez bankalarının para politikalarına yansıması da yatırımcıların gündeminde. Bu hafta ABD Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası’nın toplantıları dikkatle izlenecek.Brent petrolde teknik açıdan 105,47 dolar direnç, 102,67 dolar ise destek seviyesi olarak takip ediliyor.