Dün 99,77 dolara kadar tırmanan Brent petrol, günü 99,10 dolardan kapattı.Bugün saat 08.27 itibarıyla önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,3 gerileyen Brent petrolün varil fiyatı 97,77 dolar seviyesine indi. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili 93,99 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki bu kısmi düşüşte, ABD Hazine Bakanlığının Rus petrolü ve petrol ürünlerinin ülkelerce satın alınmasına izin veren 30 günlük lisans yayımlaması belirleyici oldu. Adımın, İran savaşı kaynaklı dalgalanmaları yatıştırmayı amaçladığı belirtildi.

Lisansın 11 Nisan’a kadar geçerli olacağı kaydedildi.ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, bu adımın "küresel enerji piyasalarında istikrarı teşvik etmeyi" hedeflediğini ifade etti.

Washington yönetimi, hafta başında İran savaşı etkisini dengelemek için özellikle Hindistan gibi büyük ithalatçılara yönelik Rus petrolü kısıtlamalarını kısmen gevşetmişti. Bu hamle, ABD ve İsrail’in İran’la sürdürdüğü savaşta gerilimin yükseldiği bir dönemde geldi. Basra Körfezi çevresinde tanker saldırıları ve liman aksamaları rapor edildi.

Gelişmelerin odağında, dünya petrol tüketiminin yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı bulunuyor. İran’ın boğaz çevresinde uluslararası gemilere yönelik saldırıları dikkat çekti.Bu olaylar sonrası petrol fiyatları hızla artarken Brent petrol, hafta içinde ikinci kez 100 dolar barajını aştı. Ancak ABD Hazine Bakanlığının açıklamasıyla birlikte fiyatlarda düşüş başladı.Aynı dönemde İran çatışmasının yatışacağına dair güçlü işaretlerin olmadığı ortamda ABD Enerji Bakanlığı, Stratejik Petrol Rezervi’nden 172 milyon varil petrolün piyasaya sürüleceğini açıkladı.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, 11 Mart’taki açıklamasında, Hürmüz Boğazı’nın kapanması halinde IEA ülkelerinin 400 milyon varil petrolü piyasaya sunacağını duyurmuştu.

Brent petrolde teknik açıdan 102,49 dolar direnç, 79,19 dolar ise destek seviyesi olarak takip ediliyor.