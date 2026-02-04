Dün 68,09 dolara kadar tırmanan Brent petrolün varil fiyatı, günü 68 dolar seviyesinden kapattı. Bugün saat 09.04 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 değer kaybeden Brent petrol 67,64 dolara geriledi.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 63,51 dolardan işlem görüyor.Petrol fiyatlarındaki sınırlı düşüşte, Washington ile Tahran arasında bu hafta planlanan görüşmelerin Orta Doğu’da artan arz kesintisi kaygılarını bir miktar yatıştırması rol oynuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın kendileriyle anlaşma istediğini belirterek, “Şu anda onlarla (İran) müzakere ediyoruz.” dedi.

Axios haber platformunun ismini vermek istemeyen iki yetkiliye dayandırdığı habere göre, ABD ile İran arasındaki görüşmeler cuma günü Umman’da gerçekleştirilecek.Bu görüşme, İran ile İsrail arasında Haziran 2025’te patlak veren ve 12 gün süren çatışmaların ardından iki ülke yetkilileri arasındaki ilk temas olacak.

Orta Doğu’da olası herhangi bir askeri gerilim, bölgeden petrol akışının kesintiye uğraması riskini artırırken, bu beklenti fiyatların sert düşüşünü frenleyen önemli bir faktör haline geliyor.Stoklarda sert düşüş tahmini Amerikan Petrol Enstitüsü (API), geçen hafta ticari ham petrol stoklarının 11 milyon 100 bin varil azaldığını tahmin etti.

Piyasa beklentisi ise stokların 700 bin varil artacağı yönündeydi. Beklentinin tersine gelen bu keskin düşüş, ABD’de talebin güçlü devam ettiği algısını güçlendirerek fiyatları yukarı destekledi.

Uzmanlar, stoklardaki bu belirgin gerilemede ABD genelinde üretimi olumsuz etkileyen soğuk hava şartlarının yanı sıra Meksika Körfezi’nden yapılan ihracatın aksaması gibi etkenlerin de etkili olduğunu belirtiyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), resmi stok verilerini gün içinde açıklayacak.Brent petrolde teknik açıdan 69,69 dolar direnç, 60,85 dolar ise destek seviyesi olarak takip ediliyor.