Cuma günü 61,27 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 60,73 dolardan kapattı. Bugün saat 09.30 itibarıyla Brent petrolün varili, kapanışa göre yüzde 0,66 düşüşle 60,33 dolara geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 56,82 dolardan alıcı buluyor.

Petrol fiyatları, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesine rağmen yatay ve dalgalı bir seyir izlemeye devam ediyor.Küresel piyasalarda bol arz ve sınırlı talep artışı, jeopolitik risklerin fiyatlar üzerindeki etkisini kısıtlıyor.

Asya piyasalarında güne düşüşle başlayan ham petrol fiyatları, kısa süreli yükseliş denemelerinin ardından tekrar aşağı yöneldi.ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, Washington'un petrol zengini Venezuela'nın kontrolünü ele geçireceğini ve ülkeye uygulanan tüm Venezuela petrolünü kapsayan ABD ambargosunun devam edeceğini belirtti.

Uzmanlar, küresel petrol piyasasında arzın güçlü kalmaya devam ettiğine işaret ederek, Venezuela ihracatında olası ek kesintilerin fiyatlara kısa vadede sınırlı etki yapacağını öngörüyor.

ABD'nin Venezuela'ya gerçekleştirdiği askeri operasyonun, ülkenin petrol üretim ve rafinaj altyapısında hasara yol açmadığı belirtildi. Trump, ayrıca kalan yönetim unsurlarının işbirliği yapmaması durumunda Venezuela'ya ikinci bir askeri müdahale yapılabileceğini söyledi.

Analistler, Trump'ın İran'daki protestolara müdahale tehdidinin ardından Tahran'ın atacağı adımları dikkatle takip ediyor.

Bu arada, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile müttefiklerinden oluşan OPEC+ grubu, dün düzenlenen toplantıda mevcut üretim seviyelerini değiştirmedi. Bol arz ve sınırlı talep büyümesi, fiyatlar üzerindeki aşağı yönlü baskıyı sürdürüyor.Brent petrolde teknik analizde 63,35 dolar direnç, 58,86 dolar ise destek seviyesi olarak takip ediliyor.