New Mexico, Albuquerque'deki dört odalı, tek banyolu ev 4 milyon dolar gibi şaşırtıcı bir fiyata satışa çıktı. Ev sahibi Joanne Quintana, ailesinin evin önüne her gün gelen 300 küsur araç ve fotoğraf çeken hayranlardan bıktığını ve bu yüzden satmaya karar verdiklerini söyledi.

Joanne, "Bu ev 1973'ten beri, neredeyse 52 yıl bizim aile evimizdi. Şimdi sadece anılarımızla ayrılacağız. Zamanı geldi, ilerlememiz gerekiyor. Artık devam etmeye gerek yok. Umarım hayranların istediği şeyi yaparlar. BnB istiyorlar, müze istiyorlar, içeri girebilmek istiyorlar. Yapın gitsin."

Dizide Walter White karakterinin ailesiyle birlikte yaşadığı ev olarak kullanılan mülk, dizinin hayranları arasında simge haline geldi.

4 MİLYON DOLARDAN 400 BİN DOLARA DÜŞTÜ

Dünyaca ünlü Breaking Bad dizisinde Walter White karakterinin ailesiyle birlikte yaşadığı ev, yıllardır dizinin hayranları için bir simge olarak görülüyor. ABD’nin New Mexico eyaletinde bulunan ve uluslararası üne kavuşan ikonik ev, uzun süredir satışta olmasına rağmen alıcı bulamayınca fiyatında büyük bir indirime gidildi.

İlk olarak 4 milyon dolar bedelle satışa çıkarılan Breaking Bad evi, özellikle dizinin popülerliği nedeniyle yüksek bir fiyatla listelenmişti. Hatta bazı emlak uzmanları, yapının bir müze ya da turistik ziyaret noktasına dönüştürülebileceğini savunarak ev sahiplerini bu yönde ikna etmişti.

Ancak mülkün bulunduğu bölgenin imar planı, bu tür ticari veya turistik kullanımlara izin vermedi. Bu gelişme sonrası satış süreci uzadı ve ev piyasada bir yıldan uzun süre kaldı.

İMAR ENGELİNE TAKILDI

Satış sürecini yürüten Keller Williams emlak danışmanı Alicia Feil, imar kısıtlamaları nedeniyle müzenin mümkün olmadığını belirtti. Bunun ardından evin ilan fiyatı yüzde 90 düşürülerek 400 bin dolar seviyesine çekildi. Feil, buna rağmen mülke olan ilginin artmasını beklediklerini ve satışın büyük ihtimalle ilan fiyatının üzerinde gerçekleşebileceğini ifade etti.

DAHA ÖNCE JESSE PİNKMAN’IN EVİ DE SATILMIŞTI

Alicia Feil, Breaking Bad dizisinde Aaron Paul’un canlandırdığı Jesse Pinkman karakterinin yaşadığı evi de 2015 yılında sattığını hatırlattı. Bu durum, danışmanın diziye ait simgesel mülkler konusunda deneyimli olduğunu gösteriyor.

“BREAKİNG BAD HAYRANI OLMANIZ ŞART DEĞİL”

Resmî ilan metninde evin yalnızca diziyle özdeşleşmiş bir yapı olmadığı, aynı zamanda yaşanabilir bir aile evi olduğu özellikle vurgulanıyor. İlanda şu ifadelere yer veriliyor:

“İster tutkulu bir Breaking Bad hayranı olun, ister yeni bir ev arayan bir aile, bu mülk sizi hayal kırıklığına uğratmayacak. 3828 Piermont adresindeki bu ev, köklü bir mahallede konforlu ve davetkâr bir yaşam alanı sunuyor. Pratik planı, sıcak atmosferi ve çevredeki olanaklara kolay erişimiyle öne çıkıyor.”

ÜNLÜ DİZİ EVİ YENİDEN ALICI ARIYOR

