Breaking Bad ve Better Call Saul dizilerinde canlandırdığı "Gus Fring" karakteriyle dünya çapında tanınan Amerikalı oyuncu Giancarlo Esposito'nun müslüman olduğu belirtildi. Ünlü oyuncunun namaz kıldığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması kısa sürede geniş yankı uyandırdı.
Breaking Bad'in yıldızı müslüman oldu
Breaking Bad ve Better Call Saul'un unutulmaz karakteri "Gus Fring"e hayat veren Giancarlo Esposito'nun müslüman olduğu iddiası sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncunun namaz kıldığı görüntüler kısa sürede milyonlara ulaştı.Mina Kaymakçı
GÖRÜNTÜLER BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Paylaşılan görüntüler, sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan videolara çok sayıda destek ve beğeni yorumu yapıldı.
Hayranları ve takipçileri, Esposito'ya yönelik tebrik mesajları paylaşırken, görüntüler farklı platformlarda da gündem oldu. Özellikle Breaking Bad ve Better Call Saul dizilerindeki "Gus Fring" rolüyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan oyuncunun müslüman olduğu yönündeki iddia, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.
Suudi Arabistan'da kaldığı süre boyunca İslamiyet'i kabul etti. Ünlü oyunun Müslüman olduğuna yönelik haber Genel Eğlence Otoritesi Başkanı Turki Al-Sheikh tarafından açıklandı.
GİANCARLO ESPOSİTO KİMDİR?
Breaking Bad ve Better Call Saul dizilerinde canlandırdığı "Gus Fring" karakteriyle dünya çapında ün kazanan Giancarlo Esposito, 26 Nisan 1958'de Danimarka'nın Kopenhag kentinde dünyaya geldi. İtalyan bir baba ve Afro-Amerikalı bir annenin çocuğu olan Esposito, çocukluk yıllarından itibaren New York'ta büyüdü.
Oyunculuk kariyeri boyunca genellikle soğukkanlı, karizmatik ve stratejik karakterlere hayat veren Esposito, özellikle "Gus Fring" rolüyle televizyon tarihinin en unutulmaz kötü karakterlerinden biri olarak kabul edildi. Başarılı oyuncu, daha sonra The Mandalorian dizisinde "Moff Gideon", The Boys'ta "Stan Edgar" ve Far Cry 6 video oyununda "Antón Castillo" karakterleriyle adından söz ettirdi.