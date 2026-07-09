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Fas Milli Takımı'nın yıldızı Brahim Diaz'ın, Fransa ile oynanacak Dünya Kupası çeyrek finali öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunduğu sırada salonda bulunan iki gazeteci arasında kavga çıktı.

BASIN TOPLANTISINDA GERGİNLİK

Brahim Diaz, Fas'ın son dünya şampiyonunu eleyerek yarı finale yükselme şansını değerlendirdiği sırada iki gazeteci arasında sözlü tartışma başladı.

Kısa sürede büyüyen gerginlik sırasında taraflardan birinin, "Neden bana vuruyorsun? Bana vuramazsın. Bana vurdu!" diye bağırdığı duyuldu.

"I forgot the question..."



Press Room chaos caused a distraction for Brahim Diaz😂 pic.twitter.com/NYy2PnQGcG — ESPN UK (@ESPNUK) July 9, 2026

BRAHIM DIAZ ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Yaşananlar karşısında ilk anda büyük şaşkınlık yaşayan Brahim Diaz'ın yüz ifadeleri kameralara yansıdı. Faslı yıldız, kısa süre sonra yaşananlara gülümseyerek tepki verdi.

Salonda bulunan FIFA medya görevlileri olaya hızlı şekilde müdahale ederek tarafları sakinleştirdi. Sözlerine kaldığı yerden devam etmesi istenen Brahim Diaz ise sorunun ne olduğunu unuttuğunu belirtti. Bunun üzerine basın toplantısında yaşanan gerginlik kısa sürede yerini kahkahalara bıraktı.

GÖZLER FRANSA MAÇINDA

Basın toplantısındaki kısa süreli kaosa rağmen Fas Milli Takımı, hazırlıklarını Fransa karşılaşmasına çevirdi. Dünya Kupası'nın sürpriz ekiplerinden biri olan Fas, son dünya şampiyonu Fransa'yı eleyerek tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmeyi hedefliyor.