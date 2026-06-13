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Son gelişmede, ikizlerden Knox Leon Jolie-Pitt’in de mezuniyet belgesinde adını “Knox Leon Jolie” olarak yazdırdığı ileri sürüldü. Böylece, Pitt soyadını aktif olarak kullanan çocuk kalmadığı iddia ediliyor.

Daha önce de benzer adımlar dikkat çekmişti. Shiloh Jolie-Pitt, 18 yaşına girdikten sonra yasal süreçle soyadından “Pitt”i çıkarmak istemişti. Vivienne Jolie-Pitt ise bir tiyatro prodüksiyonunda adını yalnızca “Vivienne Jolie” olarak kullanmıştı.

Ailenin diğer çocukları Maddox Jolie-Pitt, Pax Thien Jolie-Pitt ve Zahara Marley Jolie-Pitt de farklı dönemlerde “Jolie” soyadını tercih ederek dikkat çekmişti.

Bazı kaynaklar, bu durumun çocukların bireysel tercihleri olduğunu savunurken, bazı iddialar ise sürecin aile içi ilişkiler ve geçmişte yaşanan gerilimlerle bağlantılı olabileceğini öne sürüyor. Öte yandan, Brad Pitt’in bu süreçte zaman zaman kendini “yanlış anlaşılmış” hissettiği de iddialar arasında yer alıyor.

Brad Pitt’in bu süreçte özel hayatında yeni bir düzen kurduğu ve Ines de Ramon ile ilişkisinin devam ettiği de magazin gündeminde yer alıyor. Ayrıca Pitt’in, yakın arkadaşı Chris Cornell’in ailesiyle de yakından ilgilendiği öne sürülüyor.

Genel tabloya bakıldığında, Pitt-Jolie çocuklarının soyadı tercihleri uzun süredir kamuoyunda tartışma konusu olmaya devam ediyor.