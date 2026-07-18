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12 Temmuz 2026 itibarıyla ikizlerin reşit olması, eski eşler arasındaki uzun soluklu hukuki mücadelenin de kapanmasını sağladı. Hollywood’un en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Pitt ve Jolie, yaklaşık 10 yılı aşkın birliktelik ve iki yıllık evliliğin ardından 2016’da ayrılık kararı almıştı.

Çiftin Maddox (24), Pax (22), Zahara (21), Shiloh (20) ile ikizler Knox ve Vivienne (18) olmak üzere altı çocuğu bulunuyor.

Ayrılığın ardından başlayan velayet anlaşmazlığının, 2016 yılında özel uçakta yaşandığı iddia edilen olayla bağlantılı olduğu öne sürüldü. Jolie’nin hukuk ekibi, söz konusu yolculuk sırasında çift arasında ciddi bir tartışma yaşandığını iddia etmiş, bu gelişme boşanma sürecini daha da karmaşık hâle getirmişti. Yıllar süren davaların ardından Pitt’e 2021 yılında ortak velayet hakkı verilmişti.

Çocukların bir bölümü zaman içinde babalarının soyadını kullanmamayı tercih etti. Maddox, Zahara, Shiloh, Knox ve Vivienne’in günlük yaşamlarında “Pitt” soyadını kullanmadıkları belirtilirken, bazı çocuklar bu değişikliği resmî hâle getirmek için hukuki süreç başlattı.

TMZ tarafından aktarılan mahkeme belgelerine göre Zahara, soyadı değişikliği başvurusu kapsamında California’daki yasal prosedürleri yerine getirdi. Talebine ilişkin duyuru, Los Angeles Daily Journal gazetesinde dört hafta boyunca 16 Haziran, 23 Haziran, 30 Haziran ve 7 Temmuz tarihlerinde yayımlandı. Bu uygulama, olası itirazların mahkemeye sunulabilmesi için zorunlu bir aşama olarak değerlendiriliyor. Zahara’nın duruşmasının 28 Eylül’de yapılması bekleniyor. İtiraz bulunmaması hâlinde son karar hâkim tarafından verilecek.

Maddox da benzer bir süreci takip ederek soyadı değişikliği için gerekli ilanları 10 Haziran, 17 Haziran, 24 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde yayımlattı.

Aile içinde “Pitt” soyadını resmî olarak kaldıran ilk çocuk ise Shiloh oldu. 18 yaşına girdiği 27 Mayıs 2024 tarihinde mahkemeye başvuran Shiloh, yasal isim değişikliği sürecini başlattı. Vivienne ise annesi Angelina Jolie ile birlikte yer aldığı Broadway yapımı The Outsiders projesinin tanıtım materyallerinde “Pitt” soyadını kullanmadı. Knox’un da Haziran 2026’da aldığı lise diplomasında babasının soyadına yer vermediği bildirildi.

Böylece Pitt ve Jolie arasındaki velayet dönemi hukuken sona ererken, çocukların kendi kimlikleri ve soyadı tercihleriyle ilgili süreçler ise gündemde kalmaya devam ediyor.