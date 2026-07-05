Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Olay, Bozyazı ilçesine bağlı Lenger Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Furkan Makbul'e ait olan keçi, otlatıldığı esnada dengesini kaybederek uçuruma düştü ve orada mahsur kaldı. İhbar üzerine, bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi Bozyazı İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yönlendirildi.

Sarp ve engebeli arazi şartlarına rağmen titiz bir çalışma yürüten itfaiye personeli, halatlar yardımıyla keçinin bulunduğu noktaya ulaştı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda mahsur kaldığı yerden güvenli bir şekilde çıkarılan keçinin, yapılan ilk incelemede sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Kurtarılan keçi, sahibine sağ salim teslim edildi.

Başarılı kurtarma operasyonunun ardından Lenger Mahallesi Muhtarı Eşe Orhan, sergiledikleri özverili ve gayretli çalışmalardan dolayı Mersin Büyükşehir Belediyesi Bozyazı İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine teşekkür etti.