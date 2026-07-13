Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik'in Bozüyük Belediyesi, ilçede toplu taşıma hizmeti veren raylı sistem BOZTRAM'ın daha güvenli ve konforlu hizmet sunabilmesi amacıyla tramvay ray hatlarında başlattığı üstyapı rehabilitasyon çalışmalarını sürdürüyor.
Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, BOZTRAM'ın kullandığı ray hatlarında bakım ve iyileştirme çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Yapılan rehabilitasyon çalışmalarıyla tramvay hattının mekanik altyapısı güçlendirilirken, ray hattını ortak kullanan karayolu araçları için de sürüş konforu ve trafik güvenliğinin artırılması hedefleniyor.
Bozüyük Belediyesinden yapılan açıklamada, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hem toplu taşıma hizmetinin kalitesinin yükseleceği hem de ulaşım güvenliğinin daha üst seviyeye taşınacağı belirtildi.
Açıklamada ayrıca vatandaşlara daha güvenli, daha konforlu ve sürdürülebilir bir raylı sistem ulaşımı sunmak amacıyla çalışmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.