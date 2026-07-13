Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Bilecik'in Bozüyük Belediyesi, ilçede toplu taşıma hizmeti veren raylı sistem BOZTRAM'ın daha güvenli ve konforlu hizmet sunabilmesi amacıyla tramvay ray hatlarında başlattığı üstyapı rehabilitasyon çalışmalarını sürdürüyor.

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‎Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, BOZTRAM'ın kullandığı ray hatlarında bakım ve iyileştirme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

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‎Yapılan rehabilitasyon çalışmalarıyla tramvay hattının mekanik altyapısı güçlendirilirken, ray hattını ortak kullanan karayolu araçları için de sürüş konforu ve trafik güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

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‎Bozüyük Belediyesinden yapılan açıklamada, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hem toplu taşıma hizmetinin kalitesinin yükseleceği hem de ulaşım güvenliğinin daha üst seviyeye taşınacağı belirtildi.

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‎Açıklamada ayrıca vatandaşlara daha güvenli, daha konforlu ve sürdürülebilir bir raylı sistem ulaşımı sunmak amacıyla çalışmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.