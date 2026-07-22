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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Ankara'da 20-23 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Küçük Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcuları önemli dereceler elde ederek ilçenin gururu oldu.

Yaklaşık 10 bin sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonun ilk günü sonunda Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü güreşçileri farklı yaş kategorilerinde Türkiye dereceleri elde etti.

U10 yaş kategorisinde mücadele eden Tuğba Uysal, Türkiye altıncısı olurken, U11 yaş 33 kilogram kategorisinde Tuana Uysal gösterdiği başarılı performansla Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Aynı kategoride mücadele eden Özge Ay Burgucu ise Türkiye altıncılığı elde etti.

U13 yaş kategorisinde mindere çıkan Ebru Ardıç da Türkiye sekizincisi olarak şampiyonayı başarıyla tamamladı.

Bozüyük Belediyesi, Türkiye Şampiyonası'nda derece elde eden sporcuları, ailelerini ve antrenör İbrahim Karaboğa'yı tebrik ederek, şampiyonanın devamında mücadele edecek tüm sporculara başarı dileklerini iletti.