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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Bozüyük ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü, 4 Eylül 2026 Cuma günü düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Bozüyük Kaymakamlığı ve Bozüyük Belediyesi tarafından hazırlanan kutlama programı, saat 09.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilecek törenle başlayacak.

Program kapsamında saat 11.30’da Kasımpaşa Merkez Camii’nde şehitler için Mevlid-i Şerif okutulacak. Kutlamalar akşam saatlerinde de devam edecek. Saat 17.30’da belediye araçlarıyla konvoy ve fener alayı gerçekleştirilecek.

Günün finalinde ise saat 20.00’de Bozüyük Belediyesi Orkestrası sahne alacak. Ardından konuk sanatçı Gözde Öksüz Bozüyüklülerle buluşacak.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, vatandaşları kurtuluşun 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinliklere davet etti.