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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / İlker Turan / Yeniçağ



Ankara’da düzenlenen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası’nda önemli dereceler elde eden Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcuları, antrenörleri İbrahim Karaboğa ile birlikte Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nu ziyaret etti.

Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası’nda Bozüyük’ü temsil eden genç güreşçiler, elde ettikleri başarılarla ilçenin gururu oldu.

Sporcuları ve antrenör İbrahim Karaboğa’yı belediyede ağırlayan Başkan Bakkalcıoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek genç sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti.

Bakkalcıoğlu, “Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyor, bizleri elde ettikleri derecelerle gururlandıran genç sporcularımızı ve antrenörümüz İbrahim Karaboğa’yı tebrik ediyorum. Başarılarının artarak devam etmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.