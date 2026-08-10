Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

‎

‎Bilecik'in Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Kanal Boyu’ndaki kalpli yürüyüş yolunda bakım ve yenileme çalışması gerçekleştirildi.

‎

‎Çalışmalar kapsamında yürüyüş yolunda bulunan arızalı aydınlatma lambaları yenileriyle değiştirilirken, yaya geçiş köprülerindeki arızalı LED şeritlerin de değişimi yapıldı.

‎

‎Bozüyük Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşların yürüyüş yolunu daha güvenli ve konforlu şekilde kullanabilmelerini sağlamak amacıyla bölgedeki bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.