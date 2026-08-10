Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik'in Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Kanal Boyu’ndaki kalpli yürüyüş yolunda bakım ve yenileme çalışması gerçekleştirildi.
Çalışmalar kapsamında yürüyüş yolunda bulunan arızalı aydınlatma lambaları yenileriyle değiştirilirken, yaya geçiş köprülerindeki arızalı LED şeritlerin de değişimi yapıldı.
Bozüyük Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşların yürüyüş yolunu daha güvenli ve konforlu şekilde kullanabilmelerini sağlamak amacıyla bölgedeki bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.