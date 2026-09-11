Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Hamidiye Köyü yolu üzerinde başlayan ve kullanılmayan eski çöplük alanına da sıçrayan yangının ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldüğünü açıkladı.
Başkan Bakkalcıoğlu, Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı ve yangın söndürme ekipleriyle birlikte bölgede incelemelerde bulundu.
Yangının fark edilmesinin ardından ekiplerin kısa sürede bölgeye ulaştığını belirten Bakkalcıoğlu, alevlerin çevreye yayılmasını önlemek amacıyla havadan ve karadan yoğun bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti.
Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangının kontrol altına alınarak söndürüldüğünü kaydeden Bakkalcıoğlu, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Yangınla mücadelede görev alan ekiplere ve ilgili kurumlara teşekkür eden Başkan Bakkalcıoğlu, açıklamasını “Geçmiş olsun Bozüyük” sözleriyle tamamladı.