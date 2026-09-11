Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

‎

‎Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Hamidiye Köyü yolu üzerinde başlayan ve kullanılmayan eski çöplük alanına da sıçrayan yangının ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldüğünü açıkladı.

‎

‎Başkan Bakkalcıoğlu, Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı ve yangın söndürme ekipleriyle birlikte bölgede incelemelerde bulundu.

‎Yangının fark edilmesinin ardından ekiplerin kısa sürede bölgeye ulaştığını belirten Bakkalcıoğlu, alevlerin çevreye yayılmasını önlemek amacıyla havadan ve karadan yoğun bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

‎

‎Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangının kontrol altına alınarak söndürüldüğünü kaydeden Bakkalcıoğlu, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

‎

‎Yangınla mücadelede görev alan ekiplere ve ilgili kurumlara teşekkür eden Başkan Bakkalcıoğlu, açıklamasını “Geçmiş olsun Bozüyük” sözleriyle tamamladı.