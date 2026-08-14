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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Bozüyük Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 4 Eylül Kurtuluş Günü etkinlikleri kapsamında Kum Voleybolu ve Sokak Basketbolu Turnuvası düzenlenecek.

Sporseverleri bir araya getirecek turnuva için kayıtlar 17-21 Ağustos 2026 tarihleri arasında Metristepe Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Takımların mücadele edeceği turnuva ise 26, 27 ve 28 Ağustos 2026 tarihlerinde 4 Eylül Spor Tesisleri’nde yapılacak. Kum voleybolu ve sokak basketbolu branşlarında gerçekleştirilecek müsabakalarda takımlar dereceye girebilmek için mücadele edecek.

Bozüyük Belediyesi, “Takımınla heyecana sen de katıl” çağrısıyla sporseverleri turnuvaya katılmaya davet etti.