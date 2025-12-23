Yeniçağ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik'in Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde faaliyet gösteren kuruyemişçiler denetlendi.

Yaklaşan yılbaşı öncesinde vatandaşların yoğun olarak alışveriş yaptığı kuruyemişçileri sıkı denetim altına alan ekipler, satışa sunulan gıdaların sağlıklı olup olmadığını, hijyen şartlarına uygunluğunu, üretim ve son kullanma tarihlerini ve faaliyet belgelerini kontrol etti.

Bozüyük Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından vatandaşların gıdaya temiz ve kaliteli bir şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla belirli periyotlarda yapılan denetimlerin devam edeceği öğrenildi.