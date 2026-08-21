Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Bilecik’in Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren kahvehanelere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

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‎Gerçekleştirilen kontrollerde işletmelerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatları ile çalışanların sağlık belgeleri incelendi. Ekipler ayrıca iş yerlerinin genel temizlik koşullarını ve bağlı bulunulan odadan alınan fiyat listesinin müşterilerin görebileceği bir noktada bulunup bulunmadığını kontrol etti.

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‎Denetimler kapsamında yangın tüplerinin yanı sıra kahvehanelerde kullanılan oyun malzemeleri ve diğer ekipmanların temizlik ve uygunluk durumları da gözden geçirildi.

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‎Zabıta ekiplerinin ilçe genelindeki kontrollerine devam edeceği bildirildi.