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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / İlker Turan / Yeniçağ



Bozüyük Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen Yaz Spor Okulları Satranç Eğitim Programı sona erdi. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, dönem sonunda düzenlenen Satranç Şenliği’nde bir araya geldi.

Yaz dönemi boyunca satranç eğitimi alan öğrenciler, şenlik kapsamında gerçekleştirilen dostluk maçlarında öğrendiklerini pekiştirme fırsatı buldu. Çeşitli etkinlikler ve eğlenceli aktivitelerle devam eden programda öğrenciler keyifli anlar yaşadı.

Programın sonunda öğrencilere hediyeleri ve katılım sertifikaları, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcıları Vedat Kazıcı ve Mehmet Ali Karasu tarafından takdim edildi.

Bozüyük Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, yaz dönemi boyunca azimle eğitimlere katılan öğrenciler tebrik edilerek başarılarının devamı dilendi.

Bozüyük Belediyesinden yapılan açıklamada ayrıca satranç eğitimlerinin kış döneminde de devam edeceğini belirtilerek öğrencilerle yeniden bir araya gelmek temennisinde bulunuldu.