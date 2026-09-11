Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde trafik güvenliğinin artırılması, yaya önceliğine dikkat çekilmesi ve sürücülerde farkındalık oluşturulması amacıyla tedbir odaklı bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi.
Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte, trafikte yaya güvenliğinin önemi üzerinde duruldu. Sürücülerin özellikle yaya geçitlerinde daha dikkatli hareket etmeleri ve trafik kurallarına uymaları gerektiğine dikkat çekildi.
Trafikte alınacak basit tedbirlerin ve gösterilecek dikkatin olası kazaların önlenmesinde büyük önem taşıdığı vurgulandı.
Etkinlik kapsamında sürücü ve yayalara, “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın!” mesajı verilerek trafikte yaya önceliği konusunda farkındalık oluşturulması amaçlandı.