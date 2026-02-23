

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, 13-20 Şubat 2026 tarihleri arasında, yaya geçitleri üzerinde bilgilendirme ve denetleme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Yapılan bilgilendirme faaliyetinde, 368 yaya ve sürücüye çeşitli broşürler dağıtılarak, yaya geçidi üzerinde yayaların geçiş önceliği hakkında uyarılarda bulunuldu.

Hafta boyunca hava araçları ve mobese sistemleri üzerinden yapılan denetimlerde ise 19 aracın tescil plakasına idari işlem uygulandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tüm kurallarla alakalı denetimlerin vatandaşların güvenliği için, her türlü denetleme araçlarıyla 7/24 devam ettiği belirtilerek, “Sayın vatandaşlarımız, yaya geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak ve varsa buradan geçen yayalara geçiş önceliğini vermek Karayolu Trafik Kanunu 74. maddesi gereği yasal bir zorunluluktur. Uymayan sürücüler hakkında 5.662.00₺ idari para cezası uygulanır. Trafik kuralları hepimizin güvenliği içindir. Lütfen kurallara uyalım ve her zaman güvende olalım” denildi.