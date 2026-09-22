Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen narkotik çalışmasında metamfetamin ele geçirilirken, 1 şüpheli yakalandı.
Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.
Yapılan çalışmada muhtelif miktarda metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli, “Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçu kapsamında yakalanarak hakkında işlem başlatıldı.