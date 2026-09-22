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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Bozüyük ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen narkotik çalışmasında metamfetamin ele geçirilirken, 1 şüpheli yakalandı.

Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmada muhtelif miktarda metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli, “Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçu kapsamında yakalanarak hakkında işlem başlatıldı.