Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde narkotik ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada sentetik kannabinoid (bonzai) ve metamfetamin ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli yakalandı.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalara bir yenisini ekledi.
Edinilen bilgilere göre, narkotik ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada muhtelif miktarlarda sentetik kannabinoid (bonzai) ve metamfetamin ele geçirildi.
Çalışma kapsamında 1 şüpheli, “Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçu kapsamında yakalandı.
Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.