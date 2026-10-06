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Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Bozüyük ilçesinde narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda metamfetamin maddesi ile uyuşturucu kullanımında kullanılan aparat ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında 1 ikamet ile 2 şüphelinin üzerinde arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda muhtelif miktarda metamfetamin maddesi ile bong aparatı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 2 şüpheli hakkında “Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçundan işlem yapılırken, ikamet sahibi şüpheli ise “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.