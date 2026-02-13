

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen çalışmada uyuşturucu, bong, silah ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, muhtelif miktarda metamfetamin maddesi ve bong aparatı, 1 adet kurusıkıdan bozma silah ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Çalışama kapsamında 1 şahıs yakalandı.

Operasyonun ardından yapılan açıklamada, “Toplum sağlığını ve gençlerimizin geleceğini tehdit eden her türlü uyuşturucu ve silah unsuruna karşı mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir.” denildi.