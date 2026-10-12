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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



‎Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bozüyük Uygulamalı Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü tarafından Dış Paydaş Toplantısı düzenlendi. Akademisyenler ve iş dünyası temsilcilerinin katıldığı toplantıda, öğrencilerin kariyer imkânları ve üniversite-sanayi iş birliği ele alındı.

‎Toplantıya Doç. Dr. Berna Demir, Doç. Dr. Aysel Güney, Dr. Öğr. Üyesi Arif Damar, Araştırma Görevlisi Enes Özcan, Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Veli Çelik, Öztekin İnşaat Grubu sahibi Hakkı Öztekin ve Bozüyük TSO Meclis Şeref Üyesi Mustafa Öztürk katıldı.

‎Görüşmelerde, öğrencilerin ve mezunların kariyer fırsatlarının artırılması, staj süreçlerinde karşılaşılan sorunların giderilmesi ve kampüs ortamının akademik ve sosyal gelişimi destekleyecek şekilde iyileştirilmesi değerlendirildi.

‎Öğrencilerin akademik çalışmalarına ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak nitelikli bir kütüphane ortamının oluşturulması da gündeme geldi. Sektörü yakından tanımalarına yönelik teknik gezilerin artırılması ve farklı alanlardan uzmanların üniversiteye davet edilerek öğrencilerle deneyimlerini paylaşması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

‎Toplantının sonunda, yeniden Bozüyük TSO Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Veli Çelik tebrik edilerek yeni döneminde başarı dilekleri iletildi.