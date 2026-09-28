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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bozüyük Belediyesi tarafından çocukların sporla iç içe büyümelerini ve farklı branşlarda kendilerini geliştirmelerini desteklemek amacıyla düzenlenen Ücretsiz Kış Spor Okulları için kayıt süreci başlıyor.

Kış Spor Okulları için başvurular 28 Eylül-2 Ekim 2026 tarihleri arasında Metristepe Kültür Merkezi’nde alınacak. Kayıtların kontenjanla sınırlı olduğu belirtildi.

Program kapsamında çocuklara cimnastik, güreş, voleybol ve satranç olmak üzere dört farklı branşta eğitim verilecek.

Cimnastik branşına 2018-2022, güreşe 2014-2019, voleybola 2015-2017 ve satranca ise 2014-2019 yılları arasında doğan çocuklar kayıt yaptırabilecek.

Bozüyük Belediyesi, ücretsiz gerçekleştirilecek spor okullarıyla çocukların sportif gelişimlerine katkı sağlamayı ve farklı spor dallarıyla tanışmalarına imkân sunmayı amaçlıyor.