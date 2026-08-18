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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Bozüyük ilçesinde ormanlık alanda odun kesim işi yapan bir kişi, hareket halindeki traktörden düşerek yaralandı.

Olay, Bozüyük’e bağlı Kozpınar Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ormanlık alanda odun kesim işi yapan A.B., seyir halindeki traktörün üzerinden henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.

Düşmenin etkisiyle sağ bacağından yaralanan A.B. için bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.

A.B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.