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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin aynı yönde ilerleyen kamyonete arkadan çarpması sonucu 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Kütahya-Bozüyük kara yolu Akpınar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.K. yönetimindeki 34 K** 7** plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden M.A. idaresindeki 11 D* 6** plakalı kamyonete henüz belirlenemeyen bir nedenle arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde yolcu olarak bulunan G.U. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, daha sonra Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.