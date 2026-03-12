Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri ile Bozüyük Şoförler ve Otomobilciler Odası görevlilerinin katılımıyla, standart dışı plaka kullanımına yönelik denetim ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.



Denetim kapsamında araçlar durdurularak plakaların standartlara uygunluğu kontrol edildi. Standart dışı plaka kullanan sürücülere yapılması gereken işlemler hakkında bilgilendirme yapılarak konuya ilişkin bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Denetimde araç plakalarının standartlara uygun olmasının, hem trafik düzeninin sağlanması hem de kamu güvenliğinin korunması açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.