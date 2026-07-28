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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların güvenlik konusunda bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ilçe genelinde faaliyet gösteren kafeleri ziyaret eden ekipler, işletme sahipleri ve vatandaşlara çeşitli konularda bilgilendirmelerde bulundu.

Gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'nin doğru ve etkin kullanımı, sahte para, dolandırıcılık ve iletişim yoluyla dolandırıcılık yöntemleri hakkında uyarılar yapıldı. Ayrıca Toplum Destekli Polislik hizmetleri ve genel güvenlik konularında da vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtılarak farkındalık oluşturuldu.

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, toplumun her kesimine ulaşarak vatandaşları güvenlik konularında bilinçlendirmeye ve suçların önlenmesine yönelik çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini belirtti.