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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık yöntemleri ve genel güvenlik konularında bilgilendirdi.

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Sarar AVM’de vatandaşlarla bir araya gelerek bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında vatandaşlara KADES Acil Destek Uygulaması ve acil ihbar hattının doğru kullanımı anlatıldı. Ayrıca iletişim yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemleri, Toplum Destekli Polislik (TDP) hizmetleri ve genel güvenlik tedbirleri hakkında bilgi verildi.

Polis ekipleri, özellikle şüpheli kişi, mesaj ve telefon aramalarına karşı vatandaşların dikkatli ve temkinli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.