Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık başta olmak üzere çeşitli güvenlik konularında bilgilendirdi.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından ilçede bulunan 7 iş yeri ziyaret edildi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde toplam 54 vatandaşa yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Ekipler vatandaşlara; 112 Acil Çağrı Merkezi’nin doğru kullanımı, sahte para, dolandırıcılık ve dolandırıcılık yöntemleri ile genel güvenlik konularında bilgi verdi. Çalışma kapsamında vatandaşlara bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, dolandırıcılık yöntemlerinin bilinmesinin ve şüpheli durumların zamanında fark edilerek ilgili birimlere bildirilmesinin güvenliğin sağlanmasında önemli olduğuna dikkat çekti.