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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, 4 Eylül Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi'nde gerçekleştirdikleri bilgilendirme çalışmasıyla vatandaşları güvenlik ve dolandırıcılık konularında bilinçlendirdi.

Faaliyet kapsamında 64 vatandaşa ulaşan polis ekipleri, KADES uygulaması, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin doğru kullanımı, iletişim yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemleri, Toplum Destekli Polislik hizmetleri ve genel güvenlik kuralları hakkında bilgi verdi. Bilgilendirme sırasında vatandaşlara konuyla ilgili broşürler de dağıtıldı.

Ekipler, özellikle telefon ve internet üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurulmasını tavsiye etti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşların bilinç düzeyini artırmaya yönelik bu tür bilgilendirme faaliyetlerinin aralıksız devam edeceği belirtilerek, güvenli bir Bozüyük için toplumla iş birliği içerisinde çalışmayı sürdürecekleri ifade edildi.