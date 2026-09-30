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Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Akpınar Köyü’nde tarlada çıkan anız yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Akpınar Köyü’nde bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 1 itfaiye aracı, 1 arazöz ve 3 Jandarma Asayiş Timi ile müdahale edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.