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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bozüyük'te gerçekleştirilen drone ve KGYS destekli şok motosiklet uygulamalarında 2 bin 75 motosiklet ve sürücüsü denetlenirken, kurallara uymayan 113 sürücüye idari işlem uygulandı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, ilçe genelinde 17-28 Haziran 2026 tarihleri arasında iki faz halinde drone ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) destekli şok motosiklet uygulamaları gerçekleştirildi.

Denetimler kapsamında toplam 2 bin 75 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi. Uygulamanın ilk aşamasında sürücülere koruyucu ekipman kullanımı, hız limitleri ve trafik kuralları konusunda bilgilendirme yapıldı.

İkinci aşamada gerçekleştirilen denetimlerde ise çeşitli trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 113 motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Emniyet yetkilileri, uygulamalar süresince motosiklet kazaları ve trafik kuralı ihlallerinde azalma gözlendiğini, bu süreçte yalnızca 2 motosiklet kazasının meydana geldiğini belirtti.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla trafik denetimlerinin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.