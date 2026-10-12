Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde seyir halindeyken alev alan minibüs kullanılamaz hâle geldi. Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmadı.
Olay, Bozüyük’e bağlı Aksutekke Köyü’nde meydana geldi. Minibüsün motor bölümünden duman yükseldiğini fark eden sürücü, araçtan çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Kısa sürede büyüyen yangında alevler minibüsü sardı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Bozüyük Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürerek araçta soğutma çalışması yaptı.
Sürücünün araçtan zamanında çıkmasıyla yaralanmanın yaşanmadığı olayda, minibüs kullanılamaz hâle geldi.