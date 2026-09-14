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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Bozüyük ilçesinde şehir içerisinde bulunan otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, yangına 2 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve 12 personelle müdahale edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda çevre açısından tehlike oluşturmadan kontrol altına alınan yangın tamamen söndürüldü.

Yangının ardından bölgede gerekli kontroller gerçekleştirildi.