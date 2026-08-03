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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Bozüyük ilçesinde vatandaşların güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşım hizmetinden yararlanabilmesi amacıyla, şehir içi minibüslere yönelik toplu taşıma denetimi gerçekleştirildi.

Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin Cemalettin Köklü Parkı önünde ortaklaşa gerçekleştirdiği denetimlerde, şehir içi minibüslerinin ruhsatları ile diğer resmi evrakları kontrol edildi.

Vatandaşların güvenli, düzenli ve mevzuata uygun toplu ulaşım hizmeti alabilmesi amacıyla denetimlerin belirli aralıklarla süreceği öğrenildi.