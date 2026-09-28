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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bozüyük’te engelli araçlarının kullanımına yönelik şarj istasyonu üzerinden başlayan tartışma, Bozüyük Engelliler Derneği Başkanı Nursel Topal’ın açıklamasının ardından yeni bir boyut kazandı. Yeniden Refah Partisi Bozüyük İlçe Başkanı Aykut Kayacık, Topal’ın paylaşımını alıntılayarak Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’na yanıt verdi.

Tartışma, Kayacık’ın Kent Lokantası yakınındaki engelli aracı şarj istasyonunun uzun süredir düzenli çalışmadığı yönündeki açıklamasıyla başlamıştı. Bakkalcıoğlu ise yayımladığı videoda bu iddiaya karşı çıkarak belediyenin 2026 yılı içerisinde istasyonda bakım ve onarım yaptığına ilişkin tarihli kayıtlar paylaşmış ve Kayacık’ın açıklamasını “iftira” olarak nitelendirmişti.

Bozüyük Engelliler Derneği Başkanı Nursel Topal ise sosyal medya paylaşımında, Kayacık’ın konuyu kamuoyuna taşımadan önce kendileriyle görüştüğünü ve şarj istasyonunu birlikte incelediklerini belirtti. Topal, istasyonun dönem dönem bakımının yapıldığını ancak birkaç yıldır yeterli verim alınamadığını kendisine aktardıklarını ifade etti. Topal ayrıca son yapılan onarımın ardından şarj istasyonunun şu anda çalıştığını bildirdi.

Topal’ın açıklamasının ardından paylaşım yapan Kayacık, söz konusu ifadelerin kendi dile getirdiği hususları desteklediğini savundu. Kayacık, “Bize iftira attığımız yönünde suçlama yapan Mehmet Başkan, bugün ortaya çıkan gerçekler karşısında milletin vicdanına hesap vermek durumundadır” ifadelerini kullandı.

Engelliler Derneği Başkanı Topal’ın açıklamasına dikkat çeken Kayacık, “Nursel Hanım’ın açıklamaları, dile getirdiğimiz hususların doğruluğunu bir kez daha göstermiştir” değerlendirmesinde bulundu. Kayacık ayrıca belediye yönetiminin kamuoyunda algı oluşturmaya çalıştığını ileri sürerek, Yeniden Refah Partisi olarak konunun takipçisi olmaya devam edeceklerini belirtti.