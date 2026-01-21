Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Çocukların heyecanla beklediği ve kişisel gelişimlerine önemli katkılar sunan Bozüyük Belediyesi Sanatevi Sömestr Tatili Atölyeleri, "P4C (Çocuklar ve Toplumla Felsefe) Atölyesi" ile başladı.

10, 12 ve üzeri yaş gruplarındaki öğrencilerin katılım sağladığı atölye çalışması, eğitmen Erdinç Yangel nezaretinde dört ayrı öğrenci grubuyla gerçekleştirildi. Bozüyük Belediyesi bünyesinde düzenlenen P4C Atölyesi'nde öğrenciler, "Birlikte Düşünme Topluluğu" olmanın deneyimini yaşadı.

Çocukların eleştirel düşünme, yaratıcılık ve empati becerilerinin geliştirilmesini amaçlayan bu özel çalışmada; öğrenciler, karmaşık sorulara saygı ve nezaket çerçevesinde birlikte düşünerek cevap aramayı öğrendi.