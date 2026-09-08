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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bir bahçede bulunan saman balyalarının alev alması sonucu yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken olayda can kaybı yaşanmadı.

Edinilen bilgilere göre yangın, Bozüyük ilçesine bağlı İçköy mevkiinde meydana geldi. Bölgede yangın çıktığı ihbarı üzerine jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde bir bahçede bulunan saman balyalarının yandığı belirlendi. Alevlere 1 arazöz ve 2 su tankeriyle müdahale edildi. Yoğun çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, ilk değerlendirmelere göre yangının saman balyalarının ısınması sonucu çıkmış olabileceği belirtildi.