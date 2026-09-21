Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde polis ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık başta olmak üzere çeşitli güvenlik konularında bilgilendirdi.
Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından Sarar AVM içerisinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında vatandaşlarla birebir görüşmeler yapıldı.
Ekipler, KADES uygulaması, evden hırsızlık, sahte para, dolandırıcılık ve dolandırıcılık yöntemleri ile genel güvenlik konularında vatandaşlara bilgi verdi.
Çalışma kapsamında toplam 65 vatandaşa bilgilendirici broşür dağıtılırken, karşılaşılabilecek olaylara karşı dikkatli olunması konusunda farkındalık oluşturuldu.
Toplum Destekli Polislik ekiplerinin vatandaşların güvenliğini artırmaya yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.